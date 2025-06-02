Авиакомпания Air Astana расширяет международную маршрутную сеть: с 31 мая и 1 июня 2025 года начаты прямые рейсы сразу по двум новым направлениям - Атырау - Баку и Алматы - Франкфурт-на-Майне, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает Министерство транспорта Республики Казахстан, подчеркнув, что открытие новых маршрутов - часть системной работы по улучшению транспортной доступности и развитию международного авиасообщения.

Рейсы по маршруту Атырау - Баку выполняются трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам - на комфортабельных самолетах Airbus A320 и A321. Это направление открывает прямое воздушное сообщение между западным регионом Казахстана и столицей Азербайджана, укрепляя связи между Каспийскими государствами.

С 1 июня также запущены полеты из южной столицы Казахстана Алматы во Франкфурт-на-Майне - крупнейший транспортный и финансовый центр Германии. Перелеты выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных лайнерах A321LR, рассчитанных на дальние перелеты с повышенным уровнем комфорта.

Как отмечают в Министерстве транспорта, запуск новых рейсов будет способствовать развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества Казахстана с Германией и Азербайджаном. Новые маршруты также открывают дополнительные возможности для бизнеса, укрепляют деловые связи и упрощают путешествия для казахстанцев и иностранных гостей.

Air Astana продолжает активно расширять географию полетов, укрепляя статус Казахстана как авиационного хаба Центральной Азии.