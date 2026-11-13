Здание обрушилось в Нью-Йорке: погибли 8 человек

Число погибших при частичном обрушении трехэтажного здания в районе Бруклин Нью-Йорка увеличилось до восьми. Еще не менее 19 человек получили травмы. Об этом заявил мэр города Зохран Мамдани.

Как сообщает телеканал CNN, по данным Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), среди пострадавших трое сотрудников ведомства. Четверых человек госпитализировали в критическом состоянии, пятеро получили серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Еще 10 человек отделались легкими повреждениями.

Обрушившееся здание включало жилые и коммерческие помещения. Его часть рухнула на прилегающую строительную площадку.

В Департаменте строительства Нью-Йорка сообщили, что еще в мае выявили несколько нарушений на соседнем строительном объекте. В частности, работы продолжались вопреки предписанию об их остановке, не была обеспечена надлежащая защита близлежащих зданий от падающих предметов, а также не соблюдались утвержденные строительные чертежи.