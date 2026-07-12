Air Astana отменяет рейсы в Дубай до середины июля

Air Astana расширила список отмененных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщили в авиакомпании, отменены рейсы KC897/898 Алматы — Дубай — Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, а также рейсы KC205/206 Астана — Дубай — Астана, которые должны были выполняться 14 июля. Пассажирам, чьи рейсы были запланированы с 12 по 18 июля, предлагают полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование на рейсы до 31 июля включительно.

В Air Astana отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и решают вопросы вывоза пассажиров. О дальнейших изменениях в расписании авиакомпания пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, утром 12 июля авиакомпания уже сообщала о первых ограничениях. Тогда рейс KC205 по маршруту Астана — Дубай, вылетевший из столицы, был вынужден вернуться в аэропорт отправления, а рейс KC897 Алматы — Дубай отменили еще до вылета. Причиной также называлось резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.