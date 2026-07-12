Двухлетний ребенок потерялся на фестивале в ВКО

Во время проведения фестиваля Altai Fest в Восточно-Казахстанской области двухлетний ребенок потерялся в толпе. Малыша удалось быстро вернуть родителям благодаря оперативным действиям сотрудницы департамента полиции региона.

Как сообщает Polisia.kz, инцидент произошел во время массового мероприятия, где сотрудники полиции несли службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность гостей фестиваля. Начальник отдела информационной политики департамента полиции Восточно-Казахстанской области Карлыгаш Жусупова, находившаяся при исполнении служебных обязанностей, заметила маленького мальчика, который один стоял среди большого скопления людей.

Ребенок был растерян и напуган, а родителей рядом не оказалось. Сотрудница полиции успокоила малыша и незамедлительно организовала поиск его родных. Спустя непродолжительное время родителей удалось найти, после чего ребенок благополучно вернулся к семье.

В полиции напомнили, что во время массовых мероприятий детей нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время, поскольку в большом скоплении людей они могут быстро потеряться.

«Если вы заметили потерявшегося ребенка или не можете найти своего, незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику полиции — помощь будет оказана незамедлительно», — отметила начальник отдела информационной политики ДП Восточно-Казахстанской области Карлыгаш Жусупова.

По данным Polisia.kz, безопасность участников фестиваля Altai Fest обеспечивают сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области, которые несут службу в усиленном режиме.