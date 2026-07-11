Двух девушек отнесло далеко от берега на надувном матрасе на озере в СКО

СКО на озере Большой Тарангул в Есильском районе спасатели пришли на помощь двум девушкам. Во время купания они находились на надувном матрасе, который сильным ветром унесло далеко от берега.

Спасатели обнаружили девушек и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает: при отдыхе на водоёмах соблюдайте меры безопасности, не используйте надувные матрасы при сильном ветре и не отплывайте далеко от берега. Берегите свою жизнь и здоровье.