Двух девушек отнесло далеко от берега на надувном матрасе на озере в СКО
Сотрудники МЧС спасли девушек.
11 Июля 2026, 23:34
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11 Июля 2026, 23:3411 Июля 2026, 23:34
53Фото: Pixabay.com
СКО на озере Большой Тарангул в Есильском районе спасатели пришли на помощь двум девушкам. Во время купания они находились на надувном матрасе, который сильным ветром унесло далеко от берега.
Спасатели обнаружили девушек и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС напоминает: при отдыхе на водоёмах соблюдайте меры безопасности, не используйте надувные матрасы при сильном ветре и не отплывайте далеко от берега. Берегите свою жизнь и здоровье.
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