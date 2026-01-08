Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Сеула в Астану, 8 января был вынуждено посажен в аэропорту Пекина по технической причине, сообщает BAQ.KZ.

- Самолет Air Astana, выполнявший 8 января рейс KC210 Сеул – Астана, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пекина по технической причине — из-за неисправности всех туалетных комнат. Воздушное судно вылетело в 09:25 и благополучно приземлилось в 11:50 по местному времени, — сообщили в авиакомпании.

В Air Astana уточнили, что ожидается поставка запасной части для устранения неисправности, в связи с чем вылет рейса перенесен на 01:00 по местному времени.

- Большая часть пассажиров, которым не требовалась китайская виза, размещена в гостинице. Остальные пассажиры остались в транзитной зоне, где им предоставлены питание, напитки и пледы, — отметили в компании.

Авиакомпания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и задержку рейса.