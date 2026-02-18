АО «Эйр Астана» объявило о назначении Йохана Эйдхагена на должность Президента бюджетной авиакомпании FlyArystan. Назначение вступает в силу с 1 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, Йохан Эйдхаген переходит в FlyArystan из Wizz Air, где занимал ряд руководящих позиций, включая управляющего директора в Абу-Даби, исполнительного директора по персоналу и ESG, а также исполнительного директора по маркетингу. До Wizz Air он около 15 лет работал в Nokia на различных управленческих должностях в разных странах.

Эйдхаген сменит Ричарда Леджера, который займёт пост вице-президента по партнерствам и альянсам Группы Air Astana, курируя кодшеринговые соглашения и расширение международного присутствия компании, включая сотрудничество с China Southern Airlines и Air India.

Главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер отметил, что опыт Эйдхагена в бюджетных авиакомпаниях и управление персоналом, маркетингом и ESG позволит FlyArystan реализовать высокий потенциал роста и укрепить позиции компании в регионе и за его пределами.

Фостер подчеркнул, что совместно с другими руководителями Группы, включая нового главного исполнительного директора Ибрахима и исполнительного директора по финансам Гонсалу Пиреша, Air Astana продолжит реализацию долгосрочной стратегии развития.