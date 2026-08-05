Air Astana сократила перевозки по Казахстану и почти удвоила рейсы в Китай

Во втором квартале Air Astana и FlyArystan стали меньше перевозить пассажиров внутри Казахстана и направили больше рейсов на зарубежные направления. Международный пассажирооборот вырос на 5,5%, внутренний сократился на 7,2%, передает BAQ.KZ со ссылкой на отчет группы.

Летнее расписание сейчас включает около 330 международных рейсов в неделю и более 500 внутренних.

Главное направление роста - Китай

Провозная емкость на китайских маршрутах выросла на 81% за год. Сейчас группа выполняет до 51 рейса в неделю по семи направлениям, к концу года их станет девять.

После запуска рейса Алматы - Шанхай в первом квартале Air Astana открыла Астану - Гуанчжоу, а FlyArystan добавил Актау - Урумчи, Алматы - Сиань и Алматы - Чунцин.

Расширилась и Индия. Рейсы Алматы - Дели стали выполняться дважды в день, в Мумбаи сохранились три рейса в неделю. Емкость на индийском направлении выросла на 91%.

В Европе и Турции Алматы - Лондон теперь четыре раза в неделю, во Франкфурт летают 11 рейсов из Алматы, Астаны и Уральска, в Стамбул - 25 рейсов из Алматы, Астаны и Атырау. Появились новые направления в Ларнаку и Даламан, вернулись сезонные рейсы в Подгорицу, Батуми, Бодрум, Дананг и Нячанг.

Транзитный поток через Алматы и Астану вырос на 82%.

Проблемных самолетов стало меньше

Отдельная проблема группы - двигатели Pratt & Whitney, установленные на большинстве самолетов Airbus A320. Из-за производственных дефектов их приходится досрочно снимать и отправлять на проверку, а самолеты в это время простаивают.

За полгода группа получила 11 дополнительных двигателей. Число простаивающих самолетов сократилось примерно на 60% по сравнению с прошлым годом.

В компании рассчитывают полностью избавиться от таких простоев к лету 2027 года.

Пунктуальность рейсов выросла на 5,9 процентного пункта и составила 87,6%.

Выручка выросла, прибыль ушла в минус

За апрель, май и июнь группа перевезла 2,45 млн пассажиров. Это на 1,7% меньше, чем годом ранее. Загрузка самолетов почти не изменилась и составила 81,6%.

При меньшем числе пассажиров выручка и прочие доходы выросли на 18,3%, до $433 млн. Компания связывает рост с ценовой политикой и переходом на более доходные зарубежные маршруты.

Прибыль при этом почти исчезла. Второй квартал группа завершила с убытком в $100 тыс. Годом ранее за тот же период была получена прибыль в $18,1 млн.

За все первое полугодие убыток достиг $21,2 млн. В январе-июне 2025 года группа заработала $10,7 млн.

Расходы росли быстрее доходов. Средняя стоимость топлива в зарубежных аэропортах увеличилась на 98%. Выросли затраты на сотрудников, содержание самолетов, ремонт и техническое обслуживание.

На финансовый результат повлияло укрепление тенге к доллару на 7%. Для отчетности в американской валюте расходы группы внутри Казахстана стали выше.

Что дальше

К 2030 году парк вырастет с нынешних 63 до 86 самолетов. Первый Boeing 787-9 должен прийти до конца 2026 года, эти машины заменят нынешние Boeing 767.

В A321LR планируют установить оборудование для доступа в интернет во время полета. Число активных пользователей мобильного приложения в июне достигло рекордных 149 тысяч, это на 18% больше, чем год назад.