Air Astana запустила высокоскоростной Wi-Fi на борту самолетов

Air Astana приступила к оснащению самолетов Airbus A321LR высокоскоростным спутниковым Wi-Fi. Проект осуществляется в сотрудничестве с SES, международным провайдером спутниковой связи. Установка оборудования выполняется собственными техническими специалистами авиакомпании на ее технической базе.

Первым самолетом, оснащенным системой высокоскоростного Wi-Fi, стал Airbus A321LR с регистрационным номером EI-KGB. Первый рейс с бортовым интернетом состоялся сегодня, 29 октября 2026, года по маршруту Алматы-Ташкент.

Проект реализуется при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерства транспорта РК.

В течение промо-периода, который продлится до 31 января 2027 года, бесплатный доступ к интернету будет представлен всем пассажирам.

С 1 февраля 2027 года бесплатный Wi-Fi будет доступен пассажирам бизнес-класса и участникам программы Nomad Club со статусами Gold и Diamond. Участники Nomad Club всех уровней смогут бесплатно пользоваться мессенджерами на борту, а остальные пассажиры смогут приобрести платные интернет-пакеты.

Оснащение флота Airbus A321LR высокоскоростным Wi-Fi продолжится поэтапно в течение 2027 года.