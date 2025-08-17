Авиакомпания Air Canada была вынуждена отменить свыше 600 рейсов после того, как в субботу утром, 16 августа, тысячи бортпроводников объявили забастовку, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

К протесту присоединились около 10 тысяч сотрудников. Забастовка началась в 01:00 по времени Оттавы, после того как переговоры о новом коллективном договоре зашли в тупик.

Ранее Air Canada обратилась к правительству с просьбой вмешаться и привлечь посредника для урегулирования конфликта, однако представители профсоюза воспротивились такому решению. В ответ компания заявила, что не допустит бастующих сотрудников в аэропорты страны.

Отмена коснулась как внутренних, так и международных рейсов, в ближайшее время возможны новые срывы расписания.

Представитель Канадского профсоюза государственных служащих Хью Пулио пояснил, что бортпроводники требуют повышения заработной платы до уровня работников более мелких авиакомпаний, а также оплаты "наземного труда" - времени до и после полета, которое сейчас никак не компенсируется.