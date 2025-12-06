Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" и отметил, что исторический облик ледовой арены будет полностью сохранён, передает BAQ.KZ.

Проект модернизации предусматривает установку нового энергоэффективного холодильного оборудования, замену инженерных сетей и обновление гостиницы в восточном крыле. На западной трибуне появится терраса с кофейнями и зоной отдыха, а перед комплексом создадут рекреационную площадку SUN-DECK. Территорию вокруг "Медеу" дополнят пешеходными маршрутами, смотровыми площадками, озеленением и архитектурной подсветкой. Для маломобильных гостей установят два лифта.

Завершить реконструкцию планируют в четвёртом квартале 2027 года.