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Aitu расширяет возможности для семей, бизнеса и государственных коммуникаций

11 Августа 2026, 11:41
АВТОР
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gov.kz 11 Августа 2026, 11:41
11 Августа 2026, 11:41
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Фото: gov.kz

На заседании Правительства внимание уделено национальному мессенджеру Aitu. Руководитель компании «BTS Digital» Максат Нуриденулы рассказал, что национальный мессенджер Aitu расширяет функционал с учетом традиций, языка и образа жизни казахстанцев. В приложении появятся возможности для семейных сообществ: хранение фотографий, календарь важных событий, напоминания и организация мероприятий.

В Aitu внедряются верифицированные аккаунты для защиты от фейковых профилей, поддельных сообщений и мошенничества. Платформа также станет пространством для специализированных сообществ и государственных коммуникаций – домовых, районных и школьных чатов, официального общения пациентов с врачами, а также доступа к информации и мерам поддержки в социальной сфере.

Для поиска и оформления государственных услуг будет развиваться eGov GPT – цифровой помощник внутри платформы.

До конца 2026 года планируется увеличить ежемесячную аудиторию Aitu до 1,5 млн пользователей, а в следующем году  – до более 3,8 млн пользователей.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость дальнейшего развития и масштабирования Aitu.

«Aitu – это не просто приложение для обмена сообщениями. Это цифровая экосистема, символ и компонент цифрового суверенитета нашей страны. Поэтому данная инициатива заслуживает поддержки – ее необходимо развивать и масштабировать», – отметил Олжас Бектенов.

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