Сегодня в Центральном офисе Демократической партии "Ак жол" состоялось совместное заседание президиума Нацсовета и парламентской фракции партии, с участием депутатов маслихатов всех уровней от Демпартии "Ак жол". В преддверии назначенного на среду пленума Национального совета Демпартии, участники обсудили проект новой Конституции Республики и выработали общую позицию, которая будет предложена Пленуму, передает BAQ.KZ.

Азат Перуашев рассказал однопартийцам о своём участии в составе рабочей группы по парламентской реформе, о результатах Курултая в Кызылорде, а также о совместной с Данией Еспаевой, как представителей Демпартии "Ак жол", работе в составе Конституционной комиссии.

– Как известно, только по парламентской реформе по каналам e-Gov и e-Otinish, гражданами и общественными объединениями было направлено более 600 предложений, ещё более 1600 предложений было направлено по конституционной реформе в рабочую группу по Парламентской реформе при госсоветнике Е. Карине. Наша Демократическая партия "Ак жол" направила в рабочую группу более 50 предложений. С момента начала работы Конституционной комиссии также поступило более 2000 обращений от граждан и организаций со всей страны. Поэтому утверждения, будто проект Конституции был подготовлен "за неделю" необоснованы, вынесенный на обсуждение документ является результатом коллективного труда сотен членов рабочих групп и тысяч наших сограждан. Пригласил участников заседания высказать свое мнение о проекте, – отметил Азат Перуашев.

Он подчеркнул, что в обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Казыбек Иса, Серик Ерубаев, Олжас Нуралдинов, также в режиме онлайн выступили депутаты-акжоловцы с мест: Сергей Горяной — депутат маслихата Алматинской области, Евгений Кинцель — депутат маслихата Северо-Казахстанской области, депутаты Жамбылского областного маслихата - председатель филиала Демпартии "Ак жол" Муханбеталы Шалхарбеков и Руслан Мыркалыков, заместитель председателя филиала Демпартии "Ак жол" по г.Алматы, предприниматель Асхат Кабашев, а также предприниматель, председатель филиала партии "Ак жол" по области Улытау Алибек Исин.

– Обсуждение получилось заинтересованным, прозвучала поддержка проекту в целом, и ряду концептуальных решений новой Конституции в особенности (о переходе к однопалатному Парламенту, партийным спискам, преемственности национальной государственности и т.д). Так, Казыбек Иса в своём выступлении отметил, что в Новой Конституции особое внимание уделяется национальным интересам и ценностям, включая такие положения, как защита суверенитета, унитарность и неделимость территории, светский характер государства и даже новое определение семьи и брака. Он подчеркнул важность закрепления Халык Кенес как высшего консультативного органа, а также института вице-президента как элемента, обеспечивающего стабильность политической системы, – говорит председатель демпартии "Ак жол".

По его словам, все выступающие отмечали, что предложения об однопалатном парламенте, выборах по партийным спискам и национальном характере государственности на протяжении многих лет декларировались и отстаивались Демократической партией "Ак жол".

– Поэтому данные решения в проекте Конституции мы, безусловно, разделяем, в том числе исходя из собственных приоритетов. Вместе с тем были высказаны и отдельные замечания. Например, Евгений Кинцель обратил внимание на норму о том, что человек не может быть наказан дважды за одно и то же нарушение. Он отметил, что нарушение может совершаться не только физическим лицом, но и юридическими лицами. Этот момент прежде всего касается предпринимателей, которые являются опорой Демократической партии "Ак жол". В этой связи он предложил говорить в данной норме не о человеке, а о лицах, включая как физические, так и юридические лица. Шынгыс Риаханов считает необходимым включить в Конституцию принципы инвестиционной привлекательности и улучшения бизнес-климата, и т.д. Я сообщил, что это и другие предложения редакционного характер будут направлены в секретариат Конституционной комиссии. Подводя итоги дискуссии, я остановился на некоторых важных деталях. В частности, на том, что преамбула Новой Конституции задаёт верный отсчёт нашей государственности, основываясь на принципе исторической преемственности. Напомнил о том, что ранее предпринимались попытки начать отсчёт истории независимости Казахстана лишь с 1991 года. Так, в 2016 г. Минобразования предлагало исключить из предмета "История Казахстана" предыдущие исторические периоды. Тогда фракция "Ак жол", в лице депутата Берика Дюсембинова, выступила против такого подхода, подчеркнув, что наша государственность имеет тысячелетние корни, включая период Золотой Орды и Казахского ханства. В итоге та инициатива была отклонена. Поэтому крайне важно, что в новой Конституции принцип исторической преемственности нашей государственности закреплён как один из основополагающих. Отдельное внимание было уделено названию Парламента. Напомнил, что в ходе обсуждения этого вопроса в рабочей группе по парламентской реформе только Демпартия "Ак жол" выступала за применение названия, "Құрылтай", опираясь на традиции степной демократии Великой степи, – рассказал Азат Перуашев.

По его словам,он также обратил внимание на дискуссию вокруг нормы о свободе слова, где Снежанна Имашева предложила закрепить требование, что свобода слова не должна затрагивать честь и достоинство граждан. Вопреки обрушившейся на неё критике, Азат Перуашев разделяет позицию С.Имашевой, так как считает, что даже самые острые споры и дискуссии должны опираться на аргументы, а не переходить на личности и оскорбления.

– Сегодня человек, имеющий смелость высказывать мнение, отличное от мнения большинства - нередко подвергается не только критике, но и прямым оскорблениям. Тем самым, вместо обсуждения вопроса по существу, подавляется сама возможность выражать иную позицию. Любой человек, ведущий общественную деятельность, те же журналисты, сталкивался с подобными нападками. Поэтому защита чести и достоинства людей, имеющих собственное мнение, является важнейшей частью демократии, поскольку демократия — это не только власть большинства, но и право на свободное выражение альтернативной позиции, – считает председатель "Ак жол".

Отдельно он остановился на нормах, касающихся защиты персональных данных граждан. В своём выступлении в Конституционной комиссии Азат Перуашев выступал в защиту института частной собственности, включая защиту банковской тайны. Напомнил, что в октябре 2025 г. данный вопрос в депутатском запросе поднимал Серик Ерубаев. По мнению Перуашева, данные о банковских операциях, счетах и финансовых активах являются неотъемлемым элементом частной собственности и должны быть защищены Конституцией.

Он также высказался по поводу дискуссий вокруг статуса особых территорий, подчеркнув, что высказываемые в соцсетях опасения об их угрозе независимости и территориальной целостности, - являются ошибочными, либо основанными на недопонимании, либо сознательно провоцируются. Речь идёт о территориях, на которых предполагается внедрение технологических новшеств, не урегулированных действующим законодательством. В качестве примера привёл опыт МФЦА, где благодаря особому правовому режиму удалось привлечь значительное количество финтех-проектов.