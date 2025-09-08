Демократическая партия "Ак жол" высоко оценила Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", озвученное в Парламенте, передает BAQ.KZ.

В заявлении Национального совета партии говорится, что инициативы главы государства не только своевременны, но и по-настоящему прорывны.

Партия особенно выделила системный подход к модернизации экономики и госуправления: от создания Комитета Генеральной прокуратуры по защите инвестиций и поддержки отечественных производителей в рамках ЕАЭС до внедрения криптотехнологий, цифровизации, пересмотра законодательства и обновлённого Налогового кодекса, направленного на поддержку добросовестного бизнеса.

Однако наиболее стратегически важным и, по мнению партии, революционным шагом стало предложение о переходе к однопалатному парламенту, депутаты которого будут избираться по партийным спискам.

"После конституционной реформы 2022 года, новая политическая культура общества, партии и Парламент вызрели для расширения их функционала и придания большего веса в системе баланса сдержек и противовесов, согласно формуле К.Токаева "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство". Однопалатный Парламент соответствует унитарному характеру государственного устройства Казахстана, обеспечивая сквозной характер реализации единой политической воли на всей территории страны. Кроме того, отсутствие верхней палаты будет означать отказ от "цензуры/корректировки" решений многопартийного Мажилиса со стороны партии власти.", — говорится в заявлении партии.

В "Ак жол" также подчеркнули, что такая модель лишит партию власти возможности корректировать решения Мажилиса через Сенат, а также усилит значимость партийной работы и роль депутатов, которые будут не только говорить с трибун, но и бороться за реальные изменения в интересах избирателей.

"Ак жол" призывает своих избирателей и всех граждан страны осознать судьбоносное значение этих перемен и поддержать их на предстоящем референдуме в 2026 году.