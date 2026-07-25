«Ак жол» предложила специальную программу кредитования для женщин-предпринимателей

В Астане Демократическая партия «Ак жол» провела встречу с женщинами-предпринимателями. В ходе мероприятия обсуждались вопросы доступности финансирования бизнеса, государственной поддержки, развития экспортного потенциала и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предпринимательницы.

На встрече было отмечено, что женщины составляют 48% всех предпринимателей Казахстана. Однако одной из главных проблем остается отсутствие специальных кредитных программ для женщин, особенно в сельской местности. Также участники подчеркнули, что поддержка женского предпринимательства не должна ограничиваться разовыми инициативами, а должна стать частью системной государственной политики.

«Эта встреча организована не только для того, чтобы представить программу партии. Мы хотим услышать конкретные предложения женщин-предпринимателей и рассмотреть пути их решения на законодательном уровне. Если нам будет предоставлена возможность работать в Парламенте, мы приложим усилия, чтобы реализовать озвученные сегодня инициативы через разработку законопроектов», – заявила председатель партии «Ак жол» Дания Еспаева.

Во время встречи также обсуждались новые механизмы финансирования женского предпринимательства. В частности, было предложено внедрить в Казахстане практику выпуска гендерных облигаций, которая уже применяется в Кыргызстане и Грузии. Предполагается, что средства, привлеченные с помощью такого инструмента, могут направляться на развитие бизнеса, которым руководят женщины.

Кроме того, было отмечено, что банковская практика показывает высокий уровень финансовой ответственности женщин-предпринимателей. В связи с этим существует возможность разработки специальных кредитных продуктов, ориентированных именно на них.

По мнению участников встречи, государственная поддержка не должна ограничиваться только финансированием. Женщинам-предпринимателям также необходима системная помощь в выводе продукции на рынок, развитии экспорта, маркетинге и комплексном сопровождении бизнеса.