«Ак жол» предложила специальную программу кредитования для женщин-предпринимателей
В столице партия встретилась с женщинами-предпринимателями.
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В Астане Демократическая партия «Ак жол» провела встречу с женщинами-предпринимателями. В ходе мероприятия обсуждались вопросы доступности финансирования бизнеса, государственной поддержки, развития экспортного потенциала и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предпринимательницы.
На встрече было отмечено, что женщины составляют 48% всех предпринимателей Казахстана. Однако одной из главных проблем остается отсутствие специальных кредитных программ для женщин, особенно в сельской местности. Также участники подчеркнули, что поддержка женского предпринимательства не должна ограничиваться разовыми инициативами, а должна стать частью системной государственной политики.
«Эта встреча организована не только для того, чтобы представить программу партии. Мы хотим услышать конкретные предложения женщин-предпринимателей и рассмотреть пути их решения на законодательном уровне. Если нам будет предоставлена возможность работать в Парламенте, мы приложим усилия, чтобы реализовать озвученные сегодня инициативы через разработку законопроектов», – заявила председатель партии «Ак жол» Дания Еспаева.
Во время встречи также обсуждались новые механизмы финансирования женского предпринимательства. В частности, было предложено внедрить в Казахстане практику выпуска гендерных облигаций, которая уже применяется в Кыргызстане и Грузии. Предполагается, что средства, привлеченные с помощью такого инструмента, могут направляться на развитие бизнеса, которым руководят женщины.
Кроме того, было отмечено, что банковская практика показывает высокий уровень финансовой ответственности женщин-предпринимателей. В связи с этим существует возможность разработки специальных кредитных продуктов, ориентированных именно на них.
По мнению участников встречи, государственная поддержка не должна ограничиваться только финансированием. Женщинам-предпринимателям также необходима системная помощь в выводе продукции на рынок, развитии экспорта, маркетинге и комплексном сопровождении бизнеса.
«Наша цель – не только увеличить долю женщин в предпринимательстве, но и создать условия для качественного развития их бизнеса. Для этого наряду с финансовой поддержкой необходим комплекс мер, включающий обучение, консультации и содействие в продвижении продукции как на внутренний, так и на внешний рынки», – подчеркнула Дания Еспаева.
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