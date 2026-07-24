«Ак жол» провел открытый диалог с предпринимателями и финансистами: какие вопросы обсудили

Кандидаты в депутаты Курултая продолжают агитационную кампанию перед выборами, которые состоятся 23 августа. В рамках кампании партия «Ак жол» провела встречу с предпринимателями и специалистами финансовой сферы, представив свою экономическую программу и инициативы, направленные на поддержку бизнеса.

Председатель партии Дания Еспаева заявила,партия была создана 25 лет назад для поддержки бизнеса, а с 2012 года отстаивает в стенах Парламента интересы предпринимателей и населения.

Выступивший на встрече кандидат в депутаты Курултая Юрий Ли считает, что средства казахстанцев выводятся за рубеж через незаконные схемы и не работают на экономику страны.

«Мы неоднократно поднимали существующие в стране проблемы перед государственными органами. Однако чаще всего получали ответ: “Это не входит в нашу компетенцию”. Поэтому я понял, что для вынесения подобных вопросов на открытую политическую площадку необходима влиятельная политическая сила. По этой причине я вступил в партию “Ак жол”», – сказал Юрий Ли.

Участники форума также задали вопросы представителям партии. Один из предпринимателей поинтересовался, для каких отраслей в предвыборной программе предусмотрено снижение налоговой нагрузки.

Дания Еспаева ответила, что налоговые льготы в первую очередь должны предоставляться отраслям, производящим товары и оказывающим услуги повседневного спроса.

По ее словам, приоритет следует отдавать производству продуктов питания, легкой промышленности, сферам, напрямую обслуживающим население, а также машиностроению, IT-технологиям и фармацевтическому производству.

Председатель партии отметила, что значительная часть продовольственных товаров в Казахстане по-прежнему импортируется. Чем выше доля импорта, тем сильнее колебания валютного курса влияют на цены на внутреннем рынке и способствуют росту инфляции.

Дания Еспаева выразила мнение, что такой подход придаст импульс развитию отечественного производства, открытию новых предприятий и поддержке реального сектора экономики.