Академия Казахстанской федерации футбола получила статус FIFA Talent Academy. Это событие стало знаковым шагом для развития детско-юношеского футбола в стране. Как это было — в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие Директор ФИФА по глобальному развитию Стивен Мартенс, генеральный секретарь КФФ Давид Лория, глава программы ФИФА High Performance Ульф Шотт, легенда ФИФА, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиана Карамбе, а также ветераны казахстанского футбола и воспитанники Академии КФФ.

C видеообращением к участникам мероприятия выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Директор ФИФА по глобальному развитию футбола Стивен Мартенс в своем выступлении отметил важность реализации данного проекта.

После выступления официальных лиц мероприятия представители ФИФА вручили руководству КФФ знак, символизирующий официальное присвоение Академии КФФ статуса FIFA Talent Academy.

По окончании торжественной части состоялась открытая тренировка, а также товарищеский матч между командами академии КФФ. После матча юные футболисты получили возможность пообщаться с Кристианом Карамбе, который рассказал о своём пути и дал наставления молодым игрокам.

Фото: КФФ