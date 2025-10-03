Академия правоохранительных органов будет готовить прокуроров будущего
Нургалым Абдиров — во главе Академии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Берик Асылов представил коллективу Академии правоохранительных органов нового ректора — государственного советника юстиции 3 класса, доктора PhD Нургалыма Мажитовича Абдирова, передает BAQ.KZ.
Новый руководитель — опытный прокурор, прошедший путь от региональных структур до высоких должностей в Генеральной прокуратуре.
Генеральный прокурор обозначил перед Академией амбициозные цели. В числе приоритетов — модернизация образовательных программ с упором на внедрение искусственного интеллекта, подготовка сертифицированных специалистов, способных эффективно противостоять киберпреступности и другим современным угрозам, а также усиление прикладного характера научных исследований.
Кроме того, он подчеркнул важность международного признания научных изданий Академии, воспитания в слушателях личностных качеств, таких как дисциплина, преданность службе и государству, и развития сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями.
Асылов выразил уверенность, что благодаря общим усилиям Академия укрепит свои позиции как ключевой научно-образовательный центр для всей системы прокуратуры и правоохранительных органов страны.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек