Где родителям получить бесплатную помощь психолога, юриста и врача

Более 12,5 тысячи человек охвачены обучением в рамках проекта «Академия родителей» с начала 2026 года.

В регионах страны проведено свыше 70 лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов, посвященных вопросам воспитания, безопасности детей и взаимодействия в семье.

Проект реализуется Министерством культуры и информации Республики Казахстан совместно с ОО «Senim Qogamy». Он направлен на поддержку родителей, повышение их компетентности в вопросах воспитания и помощь семьям в преодолении трудностей.

Практические знания для родителей

Темы занятий определяются с учетом запросов семей. Родители вместе со специалистами обсуждают, как выстраивать общение с ребенком в зависимости от его возраста, справляться с семейными конфликтами и вовремя замечать признаки буллинга.

Отдельное внимание уделяется вопросам интернет-безопасности и влиянию гаджетов. В программу также входят занятия по финансовой грамотности, подготовке к семейной жизни и профилактике родительского выгорания.

По данным обратной связи, участники особенно ценят занятия, на которых специалисты разбирают конкретные ситуации из повседневной жизни и объясняют, как действовать при возникновении трудностей.

Среди наиболее востребованных тем — общение с детьми, возрастные особенности и безопасность ребенка.

Консультации психолога, юриста и врача доступны онлайн

Получить поддержку в рамках проекта можно не только на очных мероприятиях. На платформе ata-ana.kz родители могут бесплатно обратиться за консультацией к психологу, юристу или врачу.

Кроме того, на сайте размещены материалы по вопросам воспитания и безопасности детей. В этом году платформа была обновлена, а ее возможности расширены, чтобы семьи могли получать помощь специалистов онлайн и самостоятельно изучать интересующие их темы.

Для родителей и педагогов подготовлено 20 методических материалов. Они посвящены вопросам воспитания, безопасности детей и взаимодействия семьи со школой.

Дополнением к методическим материалам стала серия подкастов с участием психологов и профессоров. Эксперты рассказывают о том, как лучше понимать ребенка и выстраивать с ним доверительные отношения.

Семейные акции и мероприятия

В рамках проекта проводятся и семейные акции.

Ко Дню матери второй год подряд состоялся фотоконкурс «Руки мамы». Еще одной инициативой стала акция «Один день в профессии родителей», приуроченная ко Дню защиты детей. В ее рамках дети посещали рабочие места своих мам и пап, знакомились с их профессиями и снимали видеодневники.

Ко Дню отца прошел международный фестиваль EURASIA OPEN IFK 2026. В нем приняли участие около 300 спортсменов из Казахстана и других стран.

Эксперты обсудили поддержку родителей

Вопросы поддержки родителей также обсуждались на форуме «Отбасы институты: диалог, серіктестік, даму», организованном к Международному дню семьи.

Представители государственных органов и эксперты рассмотрели вопросы семейной политики и профилактики семейных кризисов.

Таким образом, «Академия родителей» объединяет образовательные мероприятия, консультации специалистов и информационные материалы, позволяя родителям получать поддержку как очно, так и онлайн.

С начала 2026 года проект охватил обучением 12 500 человек. В регионах продолжается проведение лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов.

Получить бесплатную консультацию специалиста и ознакомиться с материалами для родителей можно на платформе ata-ana.kz. Информацию о ближайших занятиях в своем регионе можно уточнить у организаторов проекта.