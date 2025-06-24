В Астане стартовала новая веха в развитии системы безопасности - по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках недели "Закон и порядок" состоялось официальное открытие Академии управления Министерства внутренних дел, передает BAQ.KZ. Церемонию возглавил Премьер-министр Олжас Бектенов, который подчеркнул значимость нового учреждения для построения эффективной, современной и ориентированной на граждан службу.

В своей приветственной речи Бектенов отметил, что запуск Академии - часть масштабной реформы, направленной на укрепление общественной безопасности и повышение качества государственного управления. По его словам, именно сильный и стратегически мыслящий кадровый состав станет ключом к внедрению новой модели правопорядка, ориентированной на сервис и эффективность.

"Создание Академии является логичным продолжением ми объявленной Главой государства трансформации правоохранительной системы. Наша с вами задача – внедрить новую модель обеспечения правопорядка посредством укрепления кадрового потенциала. Институциональные реформы дадут серьезный импульс развитию сервисной модели правоохранительных органов. Безусловным приоритетом курса Президента являются безопасность граждан и обеспечение принципа "Закона и Порядка", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Академия станет интеллектуальным и технологическим центром подготовки управленцев нового поколения. В числе обучающих направлений - повышение управленческих компетенций, программы магистратуры и докторантуры, современные подходы к правоохранительной деятельности с акцентом на цифровизацию и глобальные вызовы. Ожидается, что ежегодно здесь будут обучаться свыше 100 человек, отобранных из региональных органов внутренних дел.

Олжас Бектенов также ознакомился с инфраструктурой Академии - особое внимание уделено технологическому оснащению: аудитории цифровых решений, лаборатории с ИИ-аналитикой для дорожной безопасности, платформы контроля патрульных авто, “умные очки”, робототехника - всё это уже активно внедряется в учебный процесс.

Министр внутренних дел Ержан Саденов продемонстрировал достижения слушателей межведомственных академических курсов и отметил, что Академия должна стать кузницей стратегических лидеров нового формата.

На открытии присутствовали представители Генпрокуратуры, КНБ, Верховного Судебного Совета, парламентарии, представители акиматов, международных организаций, вузов МВД и частного сектора. Такое представительство ещё раз подчеркивает значимость Академии как ключевого элемента в перезагрузке правоохранительной системы Казахстана.