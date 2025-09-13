Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл встречу с активом города, где обсудил реализацию задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, передает BAQ.KZ.

Во встрече участвовали представители акимата, территориальных органов, депутаты маслихата, члены Общественного совета и АНК, а также представители экспертного сообщества, творческой интеллигенции и НПО.

"Алматы, как крупнейший мегаполис страны, научный и образовательный центр, играет ключевую роль в реализации стратегических задач Президента Республики Казахстан, прежде всего, в сфере цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта", – отметил аким города.

Сегодня на Алматы приходится 53% национального рынка IT-услуг объёмом 4 трлн тенге. Здесь действуют инновационные площадки Alatau Creative HUB, Farabi Hub, а также первый в стране Центр цифровой медицины — Almaty Digital Medical Center.

Среди ключевых направлений — повышение инвестиционной привлекательности: до 2030 года в Алматы планируется реализовать около 190 проектов на сумму более 3,6 трлн тенге.

Особое внимание уделяется туризму. Ключевым драйвером станет Алматинский горный кластер, который к 2029 году должен превратиться в крупнейший всесезонный туристический проект Центральной Азии. Ежегодный поток туристов может достичь 1 млн человек, а вклад в экономику города превысит 300 млрд тенге.

Не осталась без внимания и экологическая повестка. В Послании акцент сделан на внедрение единых экологических стандартов, экономию воды и запуск цифровой платформы для управления водными ресурсами. Национальным приоритетом названа программа "Таза Қазақстан".

Завершая встречу, Дархан Сатыбалды подчеркнул, что поставленные Главой государства задачи требуют совместных усилий власти, научного сообщества и гражданского сектора. Диалог с активом города стал важным шагом к выработке практических решений.