Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил реализацию программы реновации в Бостандыкском районе — в квадрате улиц Розыбакиева, Катаева и Радостовца, где сохранились дома 1950–1960-х годов постройки, передает BAQ.KZ. Сегодня здесь активно строятся новые жилые комплексы: "Наследие" от ТОО CAMH Realty и проекты ТОО ВЕК-Тұмар и ТОО ПКС. Однако жители окрестных ветхих домов обеспокоены: их расселение до сих пор остаётся под вопросом, несмотря на включение в программу реновации до 2030 года.

Инвесторы не могут выбирать только свободные или выгодные участки, оставляя людей в аварийных домах. Если компания заходит на территорию, она обязана решать и вопрос расселения. Мы соберём все стороны за одним столом. Если застройщики будут уклоняться — откажем им в проектах, — заявил Сатыбалды.

По итогам встречи принято решение уточнить границы строительства школы в районе, чтобы они не пересекались с кварталами, включёнными в программу реновации.