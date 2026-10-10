Аким Алматы поздравил народного артиста Досхана Жолжаксынова с 75-летним юбилеем

Аким Алматы Дархан Сатыбалды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил народного артиста Казахстана, актера театра и кино, режиссера Досхана Жолжаксынова с 75-летним юбилеем.

В поздравлении Глава государства отметил многолетний труд артиста и его значительный вклад в развитие национального искусства.

«Вы посвятили свою жизнь служению национальной культуре и духовности, добившись значительных успехов благодаря неустанному творческому поиску. Сохраняя преемственность традиций, Вы продолжаете передавать свой опыт молодежи», - подчеркнул Президент.

За годы творческой деятельности Досхан Жолжаксынов создал десятки ярких образов и завоевал любовь зрителей. Его режиссерские работы стали значимой частью отечественного кинематографа.

Дархан Сатыбалды пожелал юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия и новых творческих успехов.