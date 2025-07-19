Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход реконструкции русел рек в Бостандыкском, Наурызбайском и Ауэзовском районах, передает BAQ.KZ.

Аким напомнил подрядчикам, что работы по благоустройству должны вестись без задержек.

Первый объект – канал М-1 (3,8 км) от Парка Первого Президента до р. Каргалы. Здесь укрепляют берега, меняют гидросооружения, благоустраивают территорию.

В Наурызбайском районе ведутся работы по укреплению русла р. Сапожникова (1,8 км): озеленение, освещение, спортплощадки.

В Ауэзовском районе – реконструкция русла р. Каргалы (6,7 км): укрепление берегов, восстановление разрушенных участков, строительство пешеходных мостов.

Аким поручил обеспечить строгое соблюдение сроков и качества работ.