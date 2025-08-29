Аким города Дархан Сатыбалды посетил два социальных учреждения Алматы и ознакомился с условиями проживания и обучения детей, передает BAQ.KZ.

Первым объектом стал специализированный комплекс "Жанұя", который полностью обновляется по поручению Президента РК. Здание, построенное ещё в 1960-х годах, не соответствовало современным требованиям. Ввод обновлённого комплекса запланирован на 15 сентября. Учреждение будет рассчитано на 400 учеников и 216 койко-мест. Реализацией проекта занимаются компания BI Group и фонд Agniet Komek Fund в рамках социальной ответственности бизнеса.

Аким также посетил Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2, куда были переведены воспитанники и сотрудники детского дома "Баганашыл". В центре сейчас проживает 122 ребёнка. Здание 1963 года требует капитальной реконструкции, и компания INTEGRA CONSTRUCTION выразила готовность профинансировать модернизацию объекта.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что предпринимаемые меры направлены на создание достойных условий для воспитания и развития детей, а также на реализацию поручений Главы государства в социальной сфере. В настоящее время ведётся инженерно-техническое обследование здания и разработка проектно-сметной документации.