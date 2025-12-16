Аким Алматы возложил цветы к монументу "Тәуелсіздік"
Собравшиеся почтили память героев.
Сегодня, 16:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
102Фото: Акимат города Алматы
В Алматы в честь Дня Независимости Республики Казахстан прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", передаёт BAQ.KZ.
В памятном мероприятии принял участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.
Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.
Церемония завершилась исполнением Государственного гимна Республики Казахстан в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.
Самое читаемое
- Кто получит социальные выплаты к Новому году в Казахстане
- Конец "кредитному шопингу"? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков
- Реконструкция вокзалов в Кызылординской области вышла на финишный этап
- Новый график госучреждений повлиял на трафик в Астане
- Три человека на одно место: в Минобороны нашли способ привлечь интерес к армии