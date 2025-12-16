  • 16 Декабря, 17:20

Аким Алматы возложил цветы к монументу "Тәуелсіздік"

Собравшиеся почтили память героев.

Сегодня, 16:19
АВТОР
Акимат города Алматы Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
102
Фото: Акимат города Алматы

В Алматы в честь Дня Независимости Республики Казахстан прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", передаёт BAQ.KZ.

В памятном мероприятии принял участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.

Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.

Церемония завершилась исполнением Государственного гимна Республики Казахстан в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.

