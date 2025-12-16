В Алматы в честь Дня Независимости Республики Казахстан прошла церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік", передаёт BAQ.KZ.

В памятном мероприятии принял участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, представители Общественного совета и Ассамблеи народа Казахстана, участники декабрьских событий 1986 года, представители этнокультурных объединений и молодежи.

Собравшиеся почтили память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости страны, минутой молчания.

Церемония завершилась исполнением Государственного гимна Республики Казахстан в сопровождении военно-духового оркестра Алматинского регионального гарнизона.