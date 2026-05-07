Карагандинка лишилась 1,9 млн тенге после знакомства в кафе
По данному факту проводится досудебное расследование.
Сегодня 2026, 02:25
133Фото: BAQ.kz
В одном из кафе Караганды у местной жительницы похитили почти 2 млн тенге с банковского счета, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции, в кафе двое мужчин познакомились с двумя девушками. Когда пришло время оплачивать счет, у мужчин не хватило денег. Одна из девушек решила помочь с оплатой.
Позже, когда девушки собирались уходить, 37-летний мужчина воспользовался ситуацией и перевел деньги с банковского счета 35-летней женщины на счет своего 40-летнего знакомого. Сумма перевода составила 1,9 млн тенге.
После этого мужчины покинули кафе, рассчитывая, что их действия останутся незамеченными. Однако на следующее утро женщина обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
Правоохранители быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Оба мужчины признали свою вину.
