Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл встречу с участниками декабрьских событий 1986 года — в преддверии Дня Независимости и 39-й годовщины Желтоксана, передает BAQ.KZ. Он отметил, что ветераны тех событий продолжают активно участвовать в жизни города, оставаясь примером гражданской позиции, патриотизма и верности национальным ценностям.

Во время встречи подняли социально-бытовые вопросы, которые волнуют желтоксановцев, и обсудили новые меры поддержки. К 40-летию событий будет подготовлен комплексный план памятных мероприятий — с учётом предложений самих участников. Особый акцент сделают на образовательных и патриотических проектах, направленных на укрепление национального духа и работу с молодёжью.

В завершение встречи Дархан Сатыбалды поблагодарил участников декабрьских событий за поддержку реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и за их вклад в развитие гражданского общества. По его словам, акимат, депутаты маслихата и общественные организации продолжат совместную работу над проектами, важными для города. Напомним, ко Дню Независимости в Алматы запланированы церемонии возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік" и памятнику "Тәуелсіздік таңы", которые пройдут с участием городского руководства.