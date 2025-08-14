Аким Астаны: марафоны перенесут за пределы центра города
Забеги хотят вывести на объездные дороги.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане массовые марафоны больше не будут парализовывать движение в центре города. Об этом 14 августа сообщил аким столицы Женис Касымбек на встрече с жителями, передает BAQ.KZ.
По его словам, власти поддерживают развитие массового спорта, но выступают против регулярных перекрытий ключевых улиц.
"В дальнейшем у нас в году останется лишь несколько крупных забегов. Каждое воскресенье перекрывать Туркестан, Акмешит, Кунаева — это неправильно. Даже в выходные многие жители жалуются на пробки и неудобства", — подчеркнул аким.
Теперь планируется перенести марафоны на объездные дороги, велодорожки и специально выделенные тротуары. Таким образом, бегуны сохранят возможность участвовать в мероприятиях, а горожане — передвигаться без заторов.
По словам Касымбека, у администрации уже есть конкретные планы по переносу маршрутов, чтобы спортивная жизнь столицы не мешала повседневной.
Самое читаемое
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- Не о таком я мечтала: "железная леди" из Актау рассказала о неожиданной популярности
- В машинах из Китая нашли источник потенциальной угрозы для здоровья
- Почему встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске, а не в Москве? Обзор реакции мировых СМИ
- В Жезказгане жестоко убили женщину и её несовершеннолетнюю дочь