  • Аким Астаны поблагодарил тех, кто трудится на избирательных участках

Сегодня 2026, 09:19
Аким Астаны Женис Касымбек проголосовал на избирательном участке во Дворце школьников, передает BAQ.KZ.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"В городе работает 501 избирательный участок.

Для удобства жителей столицы запущен специальный поисковый сервис, который позволяет найти свой избирательный участок и узнать его адрес: официальный веб-сервис https://referendum.astana.kz/, telegram-бот https://t.me/referendum_astana_bot, единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках", – написал аким столицы.

