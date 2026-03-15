Аким Астаны поблагодарил тех, кто трудится на избирательных участках
Сегодня 2026, 09:19
Аким Астаны Женис Касымбек проголосовал на избирательном участке во Дворце школьников, передает BAQ.KZ.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"В городе работает 501 избирательный участок.
Для удобства жителей столицы запущен специальный поисковый сервис, который позволяет найти свой избирательный участок и узнать его адрес: официальный веб-сервис https://referendum.astana.kz/, telegram-бот https://t.me/referendum_astana_bot, единый контакт-центр iKomek по телефону 109.
Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках", – написал аким столицы.
