Аким Астаны возглавил Федерацию настольного тенниса перед чемпионатом мира

Аким Астаны Женис Касымбек избран президентом Федерации настольного тенниса Казахстана. Решение приняли на внеочередной конференции организации.

На этом посту Касымбек сменил Данияра Абулгазина, который руководил федерацией с 2018 года.

Назначение состоялось в преддверии чемпионата мира по настольному теннису, который пройдет в Астане в 2027 году. Казахстан впервые примет соревнования такого уровня. Более того, это будет первый чемпионат мира по настольному теннису в Центральной Азии.

По данным Акорды, настольным теннисом в Казахстане систематически занимаются более 260 тысяч человек.

После смены руководства федерация продолжит действующие проекты. Среди приоритетов заявлены развитие настольного тенниса в регионах, создание условий для подготовки спортсменов и укрепление позиций Казахстана на международных соревнованиях.