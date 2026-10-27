Аким Астаны возглавил Федерацию настольного тенниса перед чемпионатом мира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Астаны Женис Касымбек избран президентом Федерации настольного тенниса Казахстана. Решение приняли на внеочередной конференции организации.
На этом посту Касымбек сменил Данияра Абулгазина, который руководил федерацией с 2018 года.
Назначение состоялось в преддверии чемпионата мира по настольному теннису, который пройдет в Астане в 2027 году. Казахстан впервые примет соревнования такого уровня. Более того, это будет первый чемпионат мира по настольному теннису в Центральной Азии.
По данным Акорды, настольным теннисом в Казахстане систематически занимаются более 260 тысяч человек.
После смены руководства федерация продолжит действующие проекты. Среди приоритетов заявлены развитие настольного тенниса в регионах, создание условий для подготовки спортсменов и укрепление позиций Казахстана на международных соревнованиях.
Самое читаемое
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана
- Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии
- Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
- МИД Казахстана прокомментировал гибель 26-летней гражданки в Стамбуле