В социальных сетях распространилась информация о конфликте между акимом Кояндинского сельского округа Ержаном Уразалиновым и местным фельдшером. В отдельных публикациях утверждалось, что аким ударил медика, в результате чего у него диагностировали сотрясение мозга, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что инцидент действительно имел место, однако произошёл в вечернее время и носил бытовой характер.

"Инцидент произошёл в вечернее время, вне исполнения ими служебных обязанностей, во время их совместного пребывания на мероприятии. Ситуация носила бытовой характер и не была связана с их профессиональной деятельностью. Участники конфликта примирились между собой, заявлений и претензий друг к другу не имеют", – отметили в полиции.

По факту происшествия начато расследование.