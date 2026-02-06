Градоначальник Караганды Мейрам Кожухов предложил каждому акиму и госслужащему подарить собаку, желательно из приюта, сообщает BAQ.kz.

Идею он озвучил на встрече с представителями общественности, ветеринарии и полиции, отметив пользу для здоровья и городской среды.

– Я попрошу из приюта двух щенков, коллегам из районов тоже подарю. Пусть будут пешие прогулки, – сказал Кожухов.

Представители общественности поддержали инициативу, подчеркнув, что животные могут способствовать улучшению инфраструктуры, порядка на улицах и подать пример другим жителям города.