Аким Караганды предложил дарить госслужащим четвероногих друзей
Градоначальник Караганды Мейрам Кожухов предложил каждому акиму и госслужащему подарить собаку, желательно из приюта.
Сегодня, 06:30
Градоначальник Караганды Мейрам Кожухов предложил каждому акиму и госслужащему подарить собаку, желательно из приюта, сообщает BAQ.kz.
Идею он озвучил на встрече с представителями общественности, ветеринарии и полиции, отметив пользу для здоровья и городской среды.
– Я попрошу из приюта двух щенков, коллегам из районов тоже подарю. Пусть будут пешие прогулки, – сказал Кожухов.
Представители общественности поддержали инициативу, подчеркнув, что животные могут способствовать улучшению инфраструктуры, порядка на улицах и подать пример другим жителям города.
