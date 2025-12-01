Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы существующем криминальном влиянии на бизнес, кадровые решения и общественную обстановку в регионе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Поводом для обсуждений стала видеозапись, появившаяся в Сети, в которой утверждалось, что на ситуацию в Мангистау оказывает влияние некий криминальный авторитет, к которому якобы обращаются за решением различных вопросов — от трудовых споров до кадровых назначений. Во время брифинга, прошедшего 23 декабря в Астане, журналисты поинтересовались у главы региона, не связаны ли подобные слухи с ослаблением работы правоохранительных органов и нехваткой сотрудников полиции.

Нурдаулет Килыбай заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности.

"Не буду скрывать, я знаю этого человека. Но утверждения о том, что он якобы влияет на кадровые процессы в области, не соответствуют реальности. Все назначения проходят строго в рамках закона. Никаких неформальных механизмов влияния не существует", — подчеркнул аким.

Он также категорически опроверг наличие организованных преступных группировок в регионе.

"Я могу однозначно сказать: в области нет никакой ОПГ. Если у кого-то есть доказательства обратного — пусть предоставят конкретные факты и имена", — заявил Килыбай.

Глава региона отметил, что в департаменте полиции уже функционирует Центр оперативного управления, а при необходимости существует возможность подключения к системе районов. По его словам, криминогенная ситуация в Мангистау в целом улучшается: уровень преступности снизился на 12–13 процентов по сравнению с прошлым годом, а количество тяжких преступлений сократилось почти на 60 процентов.

В то же время аким обратил внимание на другую острую проблему — рост дорожно-транспортных происшествий, который, по его словам, представляет реальную угрозу для жизни и безопасности жителей области.