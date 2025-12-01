Аким Мангистау опроверг слухи о криминальном контроле региона и влиянии "авторитетов"
Уровень преступности снизился на 12–13 процентов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы существующем криминальном влиянии на бизнес, кадровые решения и общественную обстановку в регионе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Поводом для обсуждений стала видеозапись, появившаяся в Сети, в которой утверждалось, что на ситуацию в Мангистау оказывает влияние некий криминальный авторитет, к которому якобы обращаются за решением различных вопросов — от трудовых споров до кадровых назначений. Во время брифинга, прошедшего 23 декабря в Астане, журналисты поинтересовались у главы региона, не связаны ли подобные слухи с ослаблением работы правоохранительных органов и нехваткой сотрудников полиции.
Нурдаулет Килыбай заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности.
"Не буду скрывать, я знаю этого человека. Но утверждения о том, что он якобы влияет на кадровые процессы в области, не соответствуют реальности. Все назначения проходят строго в рамках закона. Никаких неформальных механизмов влияния не существует", — подчеркнул аким.
Он также категорически опроверг наличие организованных преступных группировок в регионе.
"Я могу однозначно сказать: в области нет никакой ОПГ. Если у кого-то есть доказательства обратного — пусть предоставят конкретные факты и имена", — заявил Килыбай.
Глава региона отметил, что в департаменте полиции уже функционирует Центр оперативного управления, а при необходимости существует возможность подключения к системе районов. По его словам, криминогенная ситуация в Мангистау в целом улучшается: уровень преступности снизился на 12–13 процентов по сравнению с прошлым годом, а количество тяжких преступлений сократилось почти на 60 процентов.
В то же время аким обратил внимание на другую острую проблему — рост дорожно-транспортных происшествий, который, по его словам, представляет реальную угрозу для жизни и безопасности жителей области.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- 750 тыс. тонн продукции в год будет выпускать новый комбикормовой завод в СКО
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- Бдительный таксист сорвал мошенническую схему в Павлодаре