Аким области Абай Берик Уали дал старт республиканской эстафете по чтению книг

Масштабный медиапроект телеканала «Хабар» и Общественного фонда «Читающая нация» получил высокую поддержку на государственном уровне. Аким области Абай Берик Уали официально запустил республиканскую книжную эстафету, призванную объединить регионы страны в стремлении к чтению, передает BAQ.KZ.

На текущей неделе Берик Уали предложил зрителям телеканала «Хабар» для чтения знаковый роман Кабдеша Жумадилова «Тағдыр» (Судьба). И передал эстафету возможности определения следующей книги акиму Кызылординской области Нурлыбеку Налибаеву.

Книжная эстафета призвана привлечь внимание к выдающимся произведениям казахской и мировой литературы. Организаторы ожидают, что инициатива будет поддержана акимами всех областей и городов республиканского значения.

Главная цель инициативы – личным примером руководителей регионов вдохновить граждан на чтение книг.

Телепроект будет выходить еженедельно по пятницам в прямом эфире на телеканале «Хабар» в рамках программы «Оян!» (07:00-09:00). Его ведущий – журналист Санат Ильяс.

На сегодняшний день в пилотном проекте «Читающая нация» участвуют более 189 тысяч человек — школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семейные династии и государственные служащие.

Проект реализуется Общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» и акиматами Карагандинской, Костанайской областей и города Шымкент при поддержке партии «Amanat».