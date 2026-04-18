Аким области Абай Берик Уали дал старт республиканской эстафете по чтению книг
Эстафета призвана привлечь внимание к выдающимся произведениям казахской и мировой литературы.
Масштабный медиапроект телеканала «Хабар» и Общественного фонда «Читающая нация» получил высокую поддержку на государственном уровне. Аким области Абай Берик Уали официально запустил республиканскую книжную эстафету, призванную объединить регионы страны в стремлении к чтению, передает BAQ.KZ.
На текущей неделе Берик Уали предложил зрителям телеканала «Хабар» для чтения знаковый роман Кабдеша Жумадилова «Тағдыр» (Судьба). И передал эстафету возможности определения следующей книги акиму Кызылординской области Нурлыбеку Налибаеву.
Книжная эстафета призвана привлечь внимание к выдающимся произведениям казахской и мировой литературы. Организаторы ожидают, что инициатива будет поддержана акимами всех областей и городов республиканского значения.
Главная цель инициативы – личным примером руководителей регионов вдохновить граждан на чтение книг.
Телепроект будет выходить еженедельно по пятницам в прямом эфире на телеканале «Хабар» в рамках программы «Оян!» (07:00-09:00). Его ведущий – журналист Санат Ильяс.
На сегодняшний день в пилотном проекте «Читающая нация» участвуют более 189 тысяч человек — школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семейные династии и государственные служащие.
Проект реализуется Общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» и акиматами Карагандинской, Костанайской областей и города Шымкент при поддержке партии «Amanat».
