Аким Павлодарской области прокомментировал арест сестры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Павлодарской области Асаин Байханов высказался по поводу задержания его сестры, которую в Экибастузе сотрудники полиции остановили за рулём Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ.
По данным суда, женщина находилась в салоне автомобиля в нетрезвом состоянии и утверждала, что машиной не управляла. Однако доказательства и обстоятельства дела суд посчитал достаточными, чтобы признать факт управления транспортом в состоянии опьянения.
В результате суд назначил ей 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет.
Асаин Байханов заявил, что никаких исключений для членов его семьи быть не может:
"В нашем государстве, избравшем одним из своих базовых принципов торжество закона и порядка, все граждане равны перед правосудием. Моя сестра, как и другие члены семьи, — не исключение", — отметил он в соцсети Threads.
Самое читаемое
- В Туркестанской области газовая компания вернёт потребителям 163 млн тенге
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря
- В Семее раскрыли нарушения при направлении водителей на экзамен по ПДД
- Во Флориде завершились переговоры делегаций США и Украины