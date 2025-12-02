  • 2 Декабря, 16:56

Аким Павлодарской области прокомментировал арест сестры

Сегодня, 15:25
Фото: Instagram/asaiyn.baikhan

Аким Павлодарской области Асаин Байханов высказался по поводу задержания его сестры, которую в Экибастузе сотрудники полиции остановили за рулём Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ.

По данным суда, женщина находилась в салоне автомобиля в нетрезвом состоянии и утверждала, что машиной не управляла. Однако доказательства и обстоятельства дела суд посчитал достаточными, чтобы признать факт управления транспортом в состоянии опьянения.

В результате суд назначил ей 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет.

Асаин Байханов заявил, что никаких исключений для членов его семьи быть не может:

"В нашем государстве, избравшем одним из своих базовых принципов торжество закона и порядка, все граждане равны перед правосудием. Моя сестра, как и другие члены семьи, — не исключение", — отметил он в соцсети Threads.

