Аким Павлодарской области Асаин Байханов высказался по поводу задержания его сестры, которую в Экибастузе сотрудники полиции остановили за рулём Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ.

По данным суда, женщина находилась в салоне автомобиля в нетрезвом состоянии и утверждала, что машиной не управляла. Однако доказательства и обстоятельства дела суд посчитал достаточными, чтобы признать факт управления транспортом в состоянии опьянения.

В результате суд назначил ей 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет.

Асаин Байханов заявил, что никаких исключений для членов его семьи быть не может: