Аким поручил завершить строительство школ в Атырауской области к началу учебного года
Основные строительно-монтажные работы завершены.
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Аким Атырауской области Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства двух объектов образования — школы на 600 мест в селе Еркинкала-2 и средней общеобразовательной школы имени Ломоносова в микрорайоне Балыкшы.
Первым объектом посещения стала школа на 600 мест в селе Еркинкала-2, строительство которой ведет ТОО «ТаразҚұрылысИнвест». Общая площадь трехэтажного здания составляет около 10 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрены современные учебные кабинеты, библиотека, столовая на 210 мест, два спортивных и актовый залы.
По информации подрядной компании, основные строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории. Ранее в ходе проверки в отдельных учебных кабинетах были выявлены строительные дефекты, которые подрядная организация полностью устранила за собственный счет. Ввод школы в эксплуатацию запланирован к началу нового учебного года. Новый объект позволит сократить дефицит ученических мест, снизить нагрузку на действующие школы и станет одним из решений проблемы трехсменного обучения, обеспечив жителей сел Еркинкала и Еркинкала-2 современной школой в шаговой доступности.
Глава региона поручил обеспечить высокое качество выполнения оставшихся работ.
Затем Болат Акчулаков ознакомился с ходом реализации проекта строительства средней общеобразовательной школы имени Ломоносова в микрорайоне Балыкшы, рассчитанной на 900 ученических мест. Проект предусматривает строительство трехэтажного здания общей площадью около 10 тыс. кв. метров с современными учебными кабинетами, лабораториями, спортивной инфраструктурой и всеми необходимыми вспомогательными помещениями.
По информации подрядной организации, в настоящее время завершается оформление необходимой проектной и разрешительной документации. Начало работ по подготовке земельного участка запланировано на август текущего года, а строительно-монтажных работ — на сентябрь.
Реализация проекта затянулась из-за длительной процедуры оформления земельного участка. Для подготовки территории были проведены оценка недвижимости, переговоры с собственниками и выплата компенсаций, а в отдельных случаях вопросы изъятия земель решались в судебном порядке.
— Необходимо провести анализ потребности района в казахоязычных и русскоязычных классах. От жителей микрорайона поступают обращения, связанные с медленными темпами реализации проекта, поэтому необходимо ускорить строительство и завершить все организационные процедуры в кратчайшие сроки. Школа должна быть введена в эксплуатацию до 1 июля 2027 года. Особое внимание следует уделить качеству строительства и оснащению объекта современным оборудованием. Реализация этого проекта находится на моем личном контроле, — подчеркнул Болат Акчулаков.
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