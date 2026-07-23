Аким поручил завершить строительство школ в Атырауской области к началу учебного года

Аким Атырауской области Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства двух объектов образования — школы на 600 мест в селе Еркинкала-2 и средней общеобразовательной школы имени Ломоносова в микрорайоне Балыкшы.

Первым объектом посещения стала школа на 600 мест в селе Еркинкала-2, строительство которой ведет ТОО «ТаразҚұрылысИнвест». Общая площадь трехэтажного здания составляет около 10 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрены современные учебные кабинеты, библиотека, столовая на 210 мест, два спортивных и актовый залы.

По информации подрядной компании, основные строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории. Ранее в ходе проверки в отдельных учебных кабинетах были выявлены строительные дефекты, которые подрядная организация полностью устранила за собственный счет. Ввод школы в эксплуатацию запланирован к началу нового учебного года. Новый объект позволит сократить дефицит ученических мест, снизить нагрузку на действующие школы и станет одним из решений проблемы трехсменного обучения, обеспечив жителей сел Еркинкала и Еркинкала-2 современной школой в шаговой доступности.

Глава региона поручил обеспечить высокое качество выполнения оставшихся работ.

Затем Болат Акчулаков ознакомился с ходом реализации проекта строительства средней общеобразовательной школы имени Ломоносова в микрорайоне Балыкшы, рассчитанной на 900 ученических мест. Проект предусматривает строительство трехэтажного здания общей площадью около 10 тыс. кв. метров с современными учебными кабинетами, лабораториями, спортивной инфраструктурой и всеми необходимыми вспомогательными помещениями.

По информации подрядной организации, в настоящее время завершается оформление необходимой проектной и разрешительной документации. Начало работ по подготовке земельного участка запланировано на август текущего года, а строительно-монтажных работ — на сентябрь.

Реализация проекта затянулась из-за длительной процедуры оформления земельного участка. Для подготовки территории были проведены оценка недвижимости, переговоры с собственниками и выплата компенсаций, а в отдельных случаях вопросы изъятия земель решались в судебном порядке.