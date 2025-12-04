Аким СКО сообщил о мерах защиты Петропавловска от наводнения
В Северо-Казахстанской области ведётся реконструкция дамб и земляных валов для защиты пригородов Петропавловска от паводковых вод реки Есиль, сообщил аким региона Гауез Нурмухамбетов, передает BAQ.KZ.
"Высота дамб доведена до 102,2 метра по Балтийской системе — это на 1,5 метра выше уровня наводнения 2024 года. Работы планируется завершить до конца года. Кроме того, для защиты жилых домов построены два земляных вала в пойме реки", — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.
Также готовится проект по очистке и дноуглублению 32 км русла Есиля ниже гидроузла для повышения пропускной способности реки. В зоне повышенной опасности подтопления, в поселке Заречный, проводится переселение жителей в новый 90-квартирный пятиэтажный дом. Первый этап переселения планируется завершить до конца года.
