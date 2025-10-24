В Алматинской области проводится досудебное расследование после смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием акима Талгарского района, передает BAQ.KZ.

Стало известно, что аким района в настоящее время находится на больничном.

"По факту ДТП с участием акима Панфиловского сельского округа проводится досудебное расследование. После завершения процессуальных действий и выхода государственного служащего на работу вопрос о применении дисциплинарных мер будет вынесен на рассмотрение совета по этике", — отметили в акимате.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что аким Панфиловского сельского округа Талгарского района в нерабочее время попал в ДТП на служебном автомобиле. В результате аварии погиб человек.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.