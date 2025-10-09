Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области рассмотрел административное дело в отношении акима села Шиликти, передает BAQ.KZ. Гражданина Т. признали виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК — мелкое хулиганство.

Как сообщили в суде ВКО, 6 октября 2025 года около 15:00 аким, находясь в своем служебном кабинете, в присутствии жителей села и представителей общественных объединений, допустил нецензурные выражения, проявив тем самым неуважение к окружающим. Во время судебного заседания чиновник полностью признал свою вину, принес извинения и выразил сожаление о произошедшем. Его вина была подтверждена показаниями свидетелей, а также видеозаписью, представленной суду.

Постановлением Зайсанского районного суда гражданин Т. признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 55 048 тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.