Перевод отдельных классов на дистанционное обучение в Усть-Каменогорске не связан со смогом. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее стало известно, что 24 октября в Усть-Каменогорске обучение во всех школах было переведено на дистанционный формат из-за длительных неблагоприятных метеоусловий. Решение принято на основании письма филиала "Казгидромета" и согласовано с акиматом города.

При этом аким ВКО пояснил, что текущий перевод школьников на дистанционное обучение не связан с экологической ситуацией, а обусловлен исключительно уровнем заболеваемости. По его словам, в регионе фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, однако показатели соответствуют уровню прошлого года.

"Около 46 тысяч детей зарегистрированы с диагнозом ОРВИ. На дистанционное обучение временно переведены около трёх тысяч школьников. Решение принимается по каждому классу отдельно при заболеваемости свыше 20–30%. Это не связано со смогом", – подчеркнул Сактаганов.

По данным акима, объём выбросов в городе ежегодно сокращается – с 54,5 тыс. тонн ранее до 49,7 тыс. тонн в текущем году. Большая часть загрязнения приходится на автотранспорт и печное отопление частного сектора.

В области устанавливают 25 новых постов мониторинга, развивают инфраструктуру для электромобилей и готовят подключение частных домов к централизованному теплоснабжению после ввода ТЭЦ-3.