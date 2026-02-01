  • 1 Февраля, 09:44

Аким ВКО поручил приступить к строительству завода по переработке ТБО

Поставлена задача до 3 февраля внести конкретные предложения по земельному участку.

Фото: Акимат ВКО

В Усть-Каменогорске аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил мусоросортировочный завод, открытый в 2022 году, передаёт BAQ.KZ.

Мощность предприятия - до 25 тонн отходов в час, потенциал  - до 100 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО) в год. Сегодня здесь трудятся свыше 40 человек, работа идёт в две смены. 

"Работа налажена, но следующий шаг - переработка, а не только сортировка. Для этого в Усть-Каменогорске необходимо в кратчайшие сроки определить участок под строительство завода по переработке твёрдых бытовых отходов. Нам требуется около 6 гектаров земли, логично рассмотреть территорию действующего мусоросортировочного комплекса, объединить  два комплекса, чтобы создать единый современный экокластер", - отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким области поставил задачу перед ответственными управлениями и городским акиматом до 3 февраля внести конкретные предложения по земельному участку, а также включить строительство завода в перечень инвестиционных проектов.

