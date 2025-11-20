Аким ВКО прокомментировал скандалы с нецензурной бранью среди госслужащих
По словам акима, ответственность понесли и другие должностные лица.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области приняты дисциплинарные меры в отношении нескольких госслужащих после публикации видеозаписей с использованием ненормативной лексики. Об этом сообщил аким области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В соцсетях ранее распространились ролики с участием руководителя управления спорта и акима Шелектирского округа, где были зафиксированы нарушения этического поведения. По словам руководства области, реакция последовала незамедлительно.
"Естественно, я как аким области против таких случаев со стороны государственных служащих. После этих инцидентов незамедлительно были проведены служебные проверки", – сообщили в акимате.
Проверки проводил департамент по делам государственной службы. По итогам рассмотрения были внесены официальные предписания.
"В соответствии с предписаниями мы привлекли к ответственности и акима сельского округа, и руководителя управления спорта. Они получили строгие выговоры", – подчеркнули в региональной администрации.
Кроме того, ответственность понесли и другие должностные лица.
"Мой заместитель, а также аким соответствующего района также были привлечены к ответственности", – уточнили на брифинге.
В акимате отметили, что теперь проводится дополнительная работа с кадрами.
"Сейчас через кадровую службу мы проводим необходимые занятия, чтобы госслужащие, раз они стали госслужащими, взяли на себя соответствующую ответственность и больше не допускали такие моменты", – заявили представители области.
Ранее стало известно, что Совет по этике региона большинством голосов принял решение о строгом выговоре руководителю одного из областных управлений за нарушение служебной этики. Чиновник признал свою вину и извинился перед коллегами. В акимате отметили, что слухи о его возможном нетрезвом состоянии не подтвердились – у сотрудника диагностирован сахарный диабет II типа, что могло повлиять на его состояние.
Напомним, что аким села Шиликти в ВКО был оштрафован за нецензурную брань в присутствии жителей.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Атырауской области 10-летний ребёнок жил без документов и не ходил в школу
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде