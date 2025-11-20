В Восточно-Казахстанской области приняты дисциплинарные меры в отношении нескольких госслужащих после публикации видеозаписей с использованием ненормативной лексики. Об этом сообщил аким области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В соцсетях ранее распространились ролики с участием руководителя управления спорта и акима Шелектирского округа, где были зафиксированы нарушения этического поведения. По словам руководства области, реакция последовала незамедлительно.

"Естественно, я как аким области против таких случаев со стороны государственных служащих. После этих инцидентов незамедлительно были проведены служебные проверки", – сообщили в акимате.

Проверки проводил департамент по делам государственной службы. По итогам рассмотрения были внесены официальные предписания.

"В соответствии с предписаниями мы привлекли к ответственности и акима сельского округа, и руководителя управления спорта. Они получили строгие выговоры", – подчеркнули в региональной администрации.

Кроме того, ответственность понесли и другие должностные лица.

"Мой заместитель, а также аким соответствующего района также были привлечены к ответственности", – уточнили на брифинге.

В акимате отметили, что теперь проводится дополнительная работа с кадрами.

"Сейчас через кадровую службу мы проводим необходимые занятия, чтобы госслужащие, раз они стали госслужащими, взяли на себя соответствующую ответственность и больше не допускали такие моменты", – заявили представители области.

Ранее стало известно, что Совет по этике региона большинством голосов принял решение о строгом выговоре руководителю одного из областных управлений за нарушение служебной этики. Чиновник признал свою вину и извинился перед коллегами. В акимате отметили, что слухи о его возможном нетрезвом состоянии не подтвердились – у сотрудника диагностирован сахарный диабет II типа, что могло повлиять на его состояние.

Напомним, что аким села Шиликти в ВКО был оштрафован за нецензурную брань в присутствии жителей.