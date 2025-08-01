Аким Жамбылской области прокомментировал стрельбу после свадьбы: четыре раненых
Аким взял ситуацию под особый контроль.
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Недавний инцидент в Мойынкумском районе, где после свадебного торжества произошла стрельба с четырьмя пострадавшими, получил официальную оценку от акима области Ербола Карашукеева, передает BAQ.KZ.
По его словам, по факту случившегося компетентные органы уже принимают необходимые меры:
"По факту нарушения общественного порядка с участием молодёжи … ситуация находится на особом контроле".
Аким напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявляет о верховенстве закона и общественного порядка как главных приоритетах государства, и подчеркнул, что в подобных случаях компромисса не будет — все подозреваемые будут привлечены к ответственности согласно закону.
Отдельно Ербол Карашукеев обратился к молодёжи:
"Молодёжь — будущее нашей страны. Каждый молодой человек должен понимать свою ответственность перед обществом, уважать законы и придерживаться норм поведения. Мир и согласие в обществе рождаются из взаимного уважения, понимания и доброжелательности".
Он призвал молодых людей сохранять разум, избегать провокаций и вносить вклад в укрепление общественного согласия:
"Только вместе мы сможем построить безопасное, справедливое общество".
Напомним, 30 июля в Жамбылской области были госпитализированы четверо человек с огнестрельными ранениями. По данным полиции, уже задержано четыре человека, подозреваемых в участии в стрельбе на территории Мойынкумского района.
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