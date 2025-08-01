Недавний инцидент в Мойынкумском районе, где после свадебного торжества произошла стрельба с четырьмя пострадавшими, получил официальную оценку от акима области Ербола Карашукеева, передает BAQ.KZ.

По его словам, по факту случившегося компетентные органы уже принимают необходимые меры:

"По факту нарушения общественного порядка с участием молодёжи … ситуация находится на особом контроле".

Аким напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявляет о верховенстве закона и общественного порядка как главных приоритетах государства, и подчеркнул, что в подобных случаях компромисса не будет — все подозреваемые будут привлечены к ответственности согласно закону.

Отдельно Ербол Карашукеев обратился к молодёжи:

"Молодёжь — будущее нашей страны. Каждый молодой человек должен понимать свою ответственность перед обществом, уважать законы и придерживаться норм поведения. Мир и согласие в обществе рождаются из взаимного уважения, понимания и доброжелательности".

Он призвал молодых людей сохранять разум, избегать провокаций и вносить вклад в укрепление общественного согласия:

"Только вместе мы сможем построить безопасное, справедливое общество".

Напомним, 30 июля в Жамбылской области были госпитализированы четверо человек с огнестрельными ранениями. По данным полиции, уже задержано четыре человека, подозреваемых в участии в стрельбе на территории Мойынкумского района.