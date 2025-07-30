Гости свадебного торжества устроили драку у магазина на улице Амангельды в селе Мойынкум. В ходе конфликта участники применили огнестрельное оружие. Четверо мужчин были госпитализированы в Мойынкумскую районную больницу, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером 29 июля. По данным пресс-службы Департамента полиции региона, около 21:30 в больницу были доставлены мужчины с огнестрельными ранениями.

"По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3 – 99 ч. 2 УК РК. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых", – сообщили в полиции.

Стражи порядка продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Тем временем в Сети появилась информация, что участниками конфликта могли быть гости свадьбы, прошедшей накануне.