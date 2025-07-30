Свадьба закончилась перестрелкой в Жамбылской области: есть пострадавшие
Четыре человека госпитализированы с ранениями.
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Гости свадебного торжества устроили драку у магазина на улице Амангельды в селе Мойынкум. В ходе конфликта участники применили огнестрельное оружие. Четверо мужчин были госпитализированы в Мойынкумскую районную больницу, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл вечером 29 июля. По данным пресс-службы Департамента полиции региона, около 21:30 в больницу были доставлены мужчины с огнестрельными ранениями.
"По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3 – 99 ч. 2 УК РК. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых", – сообщили в полиции.
Стражи порядка продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Тем временем в Сети появилась информация, что участниками конфликта могли быть гости свадьбы, прошедшей накануне.
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