Аким Жетысу отчитался перед Президентом
Президент принял акима области Жетысу Бейбита Исабаева.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах социально-экономического развития региона и планах на предстоящий период, передает BAQ.KZ.
В частности, аким проинформировал, что в І полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций (рост – 29,5%).
По его словам, в региона сформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128 проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тыс. рабочих мест.
"Запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта", - отчитался аким.
Также глава региона доложил о развитии АПК. и рассказал о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, в этом году в области планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара.
Особое внимание он уделил туристической сфере.
- продолжается работа по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя;
- завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал;
- в регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей;
- разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш";
- завершена реконструкция автодороги Лепсы – побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры;
- до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай.
Касым-Жомарт Токаев в свою очередь ️отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов.
Президент поручил держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.
Самое читаемое
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- Не о таком я мечтала: "железная леди" из Актау рассказала о неожиданной популярности
- В машинах из Китая нашли источник потенциальной угрозы для здоровья
- Почему встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске, а не в Москве? Обзор реакции мировых СМИ
- В Атырау осудили военного медика, воевавшего в Украине