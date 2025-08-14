Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах социально-экономического развития региона и планах на предстоящий период, передает BAQ.KZ.

В частности, аким проинформировал, что в І полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций (рост – 29,5%).

По его словам, в региона сформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128 проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тыс. рабочих мест.

"Запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта", - отчитался аким.

Также глава региона доложил о развитии АПК. и рассказал о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры.

Вместе с тем, в этом году в области планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара.

Особое внимание он уделил туристической сфере.

продолжается работа по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя;

завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал;

в регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей;

разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш";

завершена реконструкция автодороги Лепсы – побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры;

до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь ️отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов.

Президент поручил держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.