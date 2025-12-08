Аким ЗКО: Дефицит соли устранен, цены стабилизировались
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ситуация с обеспечением солью в Западно-Казахстанской области стабилизировалась. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает BAQ.KZ.
Аким признал, что ранее в регионе был дефицит соли. Продукции временно не хватало из-за производственных проблем у российской компании "Руссоль".
"В связи с этим на несколько дней, примерно до десяти, поставки были приостановлены, возник ажиотажный спрос, и на полках действительно не было соли.
На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. Мы обеспечиваемся за счет поставок из Атырауской области, Кызылординской области, а также возобновлены поставки российской компании "Руссоль".
Сейчас объёмы соли для населения достаточны, товар есть на полках магазинов, проблем с обеспечением нет", - сказал аким.
По его словам, минимальная цена — около 52 тенге за килограмм, максимальная — 59–70 тенге.
Ранее аким ЗКО назвал среднюю цену на мясо в регионе.
Самое читаемое
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Для строительства железной дороги в обход Астаны планируют привлечь частных инвесторов