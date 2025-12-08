Ситуация с обеспечением солью в Западно-Казахстанской области стабилизировалась. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает BAQ.KZ.

Аким признал, что ранее в регионе был дефицит соли. Продукции временно не хватало из-за производственных проблем у российской компании "Руссоль".

"В связи с этим на несколько дней, примерно до десяти, поставки были приостановлены, возник ажиотажный спрос, и на полках действительно не было соли.

На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. Мы обеспечиваемся за счет поставок из Атырауской области, Кызылординской области, а также возобновлены поставки российской компании "Руссоль".

Сейчас объёмы соли для населения достаточны, товар есть на полках магазинов, проблем с обеспечением нет", - сказал аким.

По его словам, минимальная цена — около 52 тенге за килограмм, максимальная — 59–70 тенге.

Ранее аким ЗКО назвал среднюю цену на мясо в регионе.