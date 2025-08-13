В Западно-Казахстанской области продолжается реализация инициативы "Келешек мектептер", направленной на модернизацию и расширение школьной инфраструктуры, передает BAQ.KZ. 12 августа аким региона Нариман Турегалиев проинспектировал ход возведения новых учебных заведений в Уральске и районе Бәйтерек.

Первым объектом в маршруте стала средняя школа №8 в Уральске, где строится новый корпус. Глава области подчеркнул важность соблюдения сроков и качества работ, отметив, что здания должны соответствовать современным стандартам и обеспечивать комфортные условия для учеников и педагогов.

В сёлах Байконыс и Достык района Бәйтерек Турегалиев осмотрел площадки строительства школ на 600 и 1200 мест. Эти объекты призваны разгрузить действующие учебные заведения и учесть рост числа школьников в регионе.

По итогам рабочей поездки аким поручил подрядчикам завершить работы в установленные сроки и держать вопрос на постоянном контроле.