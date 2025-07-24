  • 24 Июля, 16:42

Акима села в Мангистау оштрафовали за конфликт интересов

Суд оштрафовал чиновника.

Сегодня, 16:30
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: BAQ.KZ

Бейнеуский районный суд привлёк к ответственности акима села Бейнеу по статье 680 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Непринятие мер по устранению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции", передает BAQ.KZ.

Что произошло:

Суд установил, что при исполнении служебных обязанностей К.:

  • не принял мер по устранению выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;
  • при принятии решений в отношении близкого родственника не уведомил в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов, как того требует закон.

Доказательства вины:

  • объяснения К.;
  • протокол об административном правонарушении;
  • рапорт сотрудника отдела профилактики;
  • материалы административного дела.

Позиция сторон:

К. признал вину и пообещал в будущем не допускать подобных нарушений. Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство, отягчающих не установлено.

Наказание:

Суд постановил признать К. виновным и назначить административный штраф в размере 393 200 тенге (100 МРП).

Постановление вступило в законную силу.

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