Бейнеуский районный суд привлёк к ответственности акима села Бейнеу по статье 680 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Непринятие мер по устранению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции", передает BAQ.KZ.

Что произошло:

Суд установил, что при исполнении служебных обязанностей К.:

не принял мер по устранению выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;

при принятии решений в отношении близкого родственника не уведомил в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов, как того требует закон.

Доказательства вины:

объяснения К.;

протокол об административном правонарушении;

рапорт сотрудника отдела профилактики;

материалы административного дела.

Позиция сторон:

К. признал вину и пообещал в будущем не допускать подобных нарушений. Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство, отягчающих не установлено.

Наказание:

Суд постановил признать К. виновным и назначить административный штраф в размере 393 200 тенге (100 МРП).

Постановление вступило в законную силу.