Акима села в Мангистау оштрафовали за конфликт интересов
Суд оштрафовал чиновника.
Сегодня, 16:30
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Сегодня, 16:30Сегодня, 16:30
43Фото: BAQ.KZ
Бейнеуский районный суд привлёк к ответственности акима села Бейнеу по статье 680 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Непринятие мер по устранению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции", передает BAQ.KZ.
Что произошло:
Суд установил, что при исполнении служебных обязанностей К.:
- не принял мер по устранению выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;
- при принятии решений в отношении близкого родственника не уведомил в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов, как того требует закон.
Доказательства вины:
- объяснения К.;
- протокол об административном правонарушении;
- рапорт сотрудника отдела профилактики;
- материалы административного дела.
Позиция сторон:
К. признал вину и пообещал в будущем не допускать подобных нарушений. Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство, отягчающих не установлено.
Наказание:
Суд постановил признать К. виновным и назначить административный штраф в размере 393 200 тенге (100 МРП).
Постановление вступило в законную силу.
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