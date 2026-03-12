В акимате Актау прокомментировали критику горожан, связанную с благоустройством. Поводом для обсуждения стали видеоролики, появившиеся в социальных сетях, где жители показали разлетающийся по улицам мусор, поврежденный баннер и высказали вопросы по поводу установки опор освещения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В городской администрации пояснили, что в рамках программы по улучшению внешнего облика города были проведены работы по обновлению пешеходных дорожек. Брусчатку и асфальтовое покрытие заменили по периметрам микрорайонов 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б. Также установлены новые опоры освещения, скамейки и урны для мусора.

Отдельно в акимате прокомментировали видео, на котором жители обратили внимание на установку опор освещения. По информации администрации, на кадрах запечатлен момент монтажа, когда работы еще не были завершены.

«На фотографии показан процесс установки опоры. В этот момент монтажные работы еще продолжались», — отметили в акимате.

В администрации добавили, что после завершения работ объекты были переданы в пользование жителям. При этом подрядной организации, с учетом гарантийного срока, поручено устранить выявленные недостатки.

Что касается мусора, который, по словам жителей, разлетался по городу, в акимате пояснили, что причиной могли стать резкие изменения погодных условий. Из-за сильного ветра содержимое контейнеров и урн могло разноситься по улицам.

Также в администрации прокомментировали повреждение баннера, активно обсуждаемое в соцсетях. По данным акимата, конструкция пострадала из-за сильных порывов ветра. Речь идет о баннерах и перетяжках, установленных в городе в период избирательной кампании.

Власти сообщили, что подрядной организации было поручено оперативно устранить повреждения, и на данный момент баннеры уже восстановлены.